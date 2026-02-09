Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 9 лютого торгується по 43,04 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 10 копійок проти 6 лютого. Офіційний курс євро становить 50,76 гривні, отже його ціна впала на 13 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 10 лютого курс валют буде таким:

долар – 43,02 гривні (-2 копійки);

євро – 51,12 гривні (+36 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 9 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,70 гривні , а продаж – по 43,20 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,11 гривні , а продаж – по 43,17 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,67 гривні, а продаж – по 43,23 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 9 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,55 гривні , а продаж – по 51,23 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,09 гривні , а продаж – по 51,27 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,95 гривні, а продаж – по 51,32 гривні.

Що буде з курсом валют далі?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що протягом тижня 9 – 15 лютого курс валют в Україні залишатиметься в межах нових січневих орієнтирів, тобто близько 43 гривень за долар і 51 гривні за євро.

Окрім того, активність українців на готівковому ринку може дещо знизитися, адже наразі немає підстав для ажіотажу, який спонукав суттєво розширювати різницю між курсами купівлі та продажу.

У комерційних банках вона складатиме до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро, а в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.