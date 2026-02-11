Упало ли евро после рекорда: Нацбанк обнародовал новый курс валют

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 12 февраля. После своего исторического максимума евро снова подешевело, доллар также "сбросил" несколько копеек.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 11 февраля торгуется по 43,09 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 7 копеек против 10 февраля. Официальный курс евро составляет 51,25 гривны, следовательно его цена выросла на 13 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот от 12 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,03 гривны (-6 копеек);

евро – 51,20 гривны (-5 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 11 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,82 гривны, а продажа – по 43,35 гривны;

на черном рынке – покупка в среднем была по 43,15 гривны, а продажа – по 43,25 гривны;

в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42 гривны, а продажа – по 43,15 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 11 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 51 гривны, а продажа – по 51,62 гривны;

на черном рынке – покупка в среднем была по 51,37 гривны, а продажа – по 51,50 гривны;

в обменниках – покупка в среднем была по 50,60 гривны, а продажа – по 51,70 гривны.

Что будет с курсом валют в феврале?

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в середине февраля валютный рынок будет довольно спокойным.

В частности, речь идет о периоде равновесия между спросом и предложением. Однако время от времени может возникать избыток валюты, что будет давить на курс и способствовать его снижению.

Более того, активность населения на наличном рынке может несколько снизиться, поскольку предпосылок для ажиотажа нет. Следовательно, у обменников меньше стимулов заметно расширять разницу между курсами покупки и продажи.