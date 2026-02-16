Банкиры предупредили о "качелях": что с официальным курсом доллара в Украине

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 17 февраля. Доллар и евро снова дорожают в Украине, тогда как банкиры предупреждают о колебаниях на этой неделе.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 16 февраля торгуется по 43,10 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 11 копеек против 13 февраля. Официальный курс евро составляет 51,12 гривны, следовательно его цена выросла на 9 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 17 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,17 гривны (+7 копеек);

евро – 51,16 гривны (+4 копейки).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 16 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,85 гривны , а продажа – по 43,40 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,20 гривны , а продажа – по 43,22 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,95 гривны, а продажа – по 43,40 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 16 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,80 гривны , а продажа – по 51,50 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,35 гривны , а продажа – по 51,50 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,20 гривны, а продажа – по 51,70 гривны.

Что будет с курсом валют?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что предыдущая неделя прошла в режиме умеренной нестабильности – в узком коридоре с небольшой тенденцией к укреплению гривны.

Теперь же вероятны короткие, а иногда даже заметные колебания, хотя системных изменений вряд ли следует ожидать. Рынок будет реагировать на комбинацию действий Нацбанка, мировых новостей и больших платежных волн.

Напомним, по прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, курс доллара в феврале будет колебаться в пределах 42,6 – 43,5 гривны, тогда как евро в границах 49 – 51,5 гривны.