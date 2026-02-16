Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 16 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,85 гривны (-1 копейка), а продажа по 43,40 гривны (+3 копейки).

(-1 копейка), а продажа по (+3 копейки). Покупка евро проходит по 50,80 гривны (-12 копеек), а продажа – по 51,50 гривны (без изменений).

Смотрите также Их принимают по невыгодному курсу: какие доллары считают "старыми"

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,20 гривны , а продать – по 43,22 гривны .

, а продать – по . Зато покупка евро проходит по 51,35 гривны, а продажа – по 51,50 гривны.

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,95 гривны (+95 копеек), а продают – по 43,40 гривны (+25 копеек).

(+95 копеек), а продают – по (+25 копеек). Евро покупают по 51,20 гривны (+20 копеек), а продают – по 51,70 гривны (+10 копеек).

Что будет с курсом валют на этой неделе?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что с 16 по 22 февраля курс доллара периодически может пересекать отметку в 43 гривны.

В целом ситуация на валютном рынке будет оставаться в направлении тенденций конца января – начала февраля, поэтому речь идет об относительной стабильности, в частности из-за режима "управляемой гибкости" Нацбанка.

В свою очередь курс евро будет зависеть от торгов в паре с долларом на мировых рынках. И несмотря на довольно изменчивую ситуацию, существенных изменений в соотношении этих валют не прогнозируют.