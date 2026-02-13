Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 13 февраля торгуется по 42,99 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 4 копейки против 12 февраля. Официальный курс евро составляет 51,03 гривны, следовательно его цена упала на 17 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 16 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,10 гривны (+11 копеек);

евро – 51,12 гривны (+9 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 13 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,85 гривны , а продажа – по 43,35 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,16 гривны , а продажа – по 43,15 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,45 гривны, а продажа – по 43,30 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 13 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,70 гривны , а продажа – по 51,50 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,29 гривны , а продажа – по 51,45 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51 гривну, а продажа – по 51,70 гривны.

Какую роль играет Нацбанк?

Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько обратила внимание на активное участие Нацбанка в сглаживании колебаний и поддержании ликвидности на валютном рынке.

В частности, на курс гривны влияли несколько ключевых факторов. Среди внешних – общее состояние международного финансирования и цены на энергоносители, в свою очередь внутренние – действия регулятора, сезонные потребности бюджета, поведение экспортеров и импортеров.

Кроме того, объем международных резервов по состоянию на начало февраля был на рекордном уровне в 57,7 миллиарда долларов.