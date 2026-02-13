Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 13 лютого торгується по 42,99 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 4 копійки проти 12 лютого. Офіційний курс євро становить 51,03 гривні, отже його ціна впала на 17 копійок, повідомляє Нацбанк.
А от 16 лютого курс валют буде таким:
- долар – 43,10 гривні (+11 копійок);
- євро – 51,12 гривні (+9 копійок).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 13 лютого курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,85 гривні, а продаж – по 43,35 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,16 гривні, а продаж – по 43,15 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,45 гривні, а продаж – по 43,30 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 13 лютого був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 50,70 гривні, а продаж – по 51,50 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,29 гривні, а продаж – по 51,45 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 51 гривні, а продаж – по 51,70 гривні.
Яку роль відіграє Нацбанк?
Раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу банкірка Ганна Золотько звернула увагу на активну участь Нацбанку в згладжуванні коливань і підтриманні ліквідності на валютному ринку.
Зокрема, на курс гривні впливали кілька ключових чинників. Серед зовнішніх – загальний стан міжнародного фінансування та ціни на енергоносії, натомість внутрішні – дії регулятора, сезонні потреби бюджету, поведінка експортерів та імпортерів.
Окрім того, обсяг міжнародних резервів станом на початок лютого був на рекордному рівні в 57,7 мільярда доларів.