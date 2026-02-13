Який курс валют у банках?

Станом на ранок 13 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,85 гривні (+8 копійок), а продаж по 43,35 гривні (+5 копійок).

Купівля євро проходить по 50,70 гривні (-15 копійок), а продаж – по 51,50 гривні (без змін).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,16 гривні (+1 копійка), а продати – по 43,15 гривні (без змін).

Натомість купівля євро проходить по 51,29 гривні (+4 копійки), а продаж – по 51,45 гривні (+5 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,45 гривні (-5 копійок), а продають – по 43,30 гривні (+5 копійок).

Євро купують по 51 гривні (+35 копійок), а продають – по 51,70 гривні (+15 копійок).

Що буде з курсом валют далі?

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що на початку 2026 року Нацбанк продемонстрував здатність контролювати ситуацію, "збивши" надлишковий попит на валюту.

Тепер же зростання пропозиції забезпечуватимуть насамперед аграрії, а також сезон бюджетних платежів, тоді як зниження попиту – імпортери енергоносіїв, хоча їхні дії залежать від стану енергосистеми та тривалості відключень світла.

Ймовірно, що складна енергетична зима поволі відступатиме, а отже зменшиться ризик вимушеного зростання цін через економічні втрати бізнесу від ракетних і дронових обстрілів.