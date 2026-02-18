Евро снова достигло максимума: Нацбанк обновил курс валют

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 19 февраля. Иностранная валюта в Украине продолжает постепенно дорожать – евро снова достигло массимальной отметки.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 18 февраля торгуется по 43,25 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 8 копеек против 17 февраля. Официальный курс евро составляет 51,16 гривны, следовательно его цена осталась без изменений, сообщает Нацбанк.

А вот 19 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,29 гривны (+4 копейки);

евро – 51,25 гривны (+9 копеек) – максимум цены.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 18 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,05 гривны , а продажа – по 43,54 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,27 гривны , а продажа – по 43,30 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,55 гривны, а продажа – по 43,42 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 18 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 51 гривны , а продажа – по 51,60 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,40 гривны , а продажа – по 51,50 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,15 гривны, а продажа – по 51,80 гривны.

Почему цена евро растет в Украине?

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в эксклюзивном комментарии 24 Канала объяснил, что курс евро в Украине и дальше будет зависеть от торгов в паре с долларом на мировых рынках.

И хотя существенных изменений в их соотношении (1,18 – 1,2) в ближайшее время не ожидают, евро уже заметно укрепил свои позиции. Снижение стоимости американской валюты объясняют спором Дональда Трампа с Федеральной резервной системой, очередными таможенными "кульбитами", обострением взаимоотношений между США и ЕС и тому подобное.

Кроме того, из-за постоянной неопределенности и опасения за свои активы крупные инвесторы диверсифицируют риски, в частности переводят часть капитала в драгоценные металлы и евро.