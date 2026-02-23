Гривна продолжает слабеть: что с официальным курсом доллара в Украине

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 24 февраля. После небольшой паузы евро и доллар продолжили расти в цене.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 23 февраля торгуется по 43,27 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 1 копейку против 20 февраля. Официальный курс евро составляет 50,91 гривны, следовательно его цена осталась без изменений, сообщает Нацбанк.

А вот 24 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,29 гривны (+2 копейки);

евро – 51 гривна (+9 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 23 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43 гривны , а продажа – по 43,52 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,30 гривны , а продажа – по 43,30 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,55 гривны, а продажа – по 43,40 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 23 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,72 гривны , а продажа – по 51,44 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,30 гривны , а продажа – по 51,45 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,10 гривны, а продают – по 51,65 гривны.

Что будет с курсом валют на этой неделе?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что на прошлой неделе официальный курс продемонстрировал общее ослабление гривны.

Однако конец февраля может показаться относительно стабильным для национальной валюты, хоть и с умеренными колебаниями и периодическими техническими реакциями рынка.

Нацбанк продолжит сглаживание на межбанке, а фактором поддержки останется поступление международной помощи.