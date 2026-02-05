Наконец-то гривна укрепляется: Нацбанк установил новый курс доллара и евро

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 6 февраля. Цены на иностранную наличность в Украине наконец-то уменьшились: и евро, и доллар подешевели.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 5 февраля торгуется по 43,16 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 3 копейки против 4 февраля. Официальный курс евро составляет 51,03 гривны, следовательно его цена выросла на 8 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 6 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,14 гривны (-2 копейки);

евро – 50,89 гривны (-14 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 5 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,90 гривны , а продажа – по 43,44 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,15 гривны , а продажа – по 43,22 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,45 гривны, а продажа – по 43,40 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 5 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,67 гривны , а продажа – по 51,47 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,09 гривны , а продажа – по 51,24 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,90 гривны, а продажа – по 51,45 гривны.

Стоит ли экономить в валюте?

Эксклюзивно для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что сейчас ситуация на валютном рынке очень неопределенная.

Стратегия Нацбанка по сдерживанию евро делает эту валюту достаточно привлекательной – в условиях нарастания спекулятивного давления. Однако в случае роста рисков недофинансирования, блэкаутов и недостаточности бюджетных поступлений регулятор может прибегнуть к другой тактике.

По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, колебания курса доллара в феврале будут происходить в пределах 42,6 – 43,5 гривны, а евро – от 49 до 51,5 гривны.