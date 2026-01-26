Евро превысило цену в 51 гривну на фоне удешевления доллара

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 27 января. Пока доллар продолжает медленно дешеветь, евро – бьет рекорды, миновав отметку в 51 гривну.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 26 января торгуется по 43,13 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 3 копейки против 23 января. Официальный курс евро составляет 50,65 гривны, следовательно его цена выросла на 13 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот по состоянию на 27 января курс валют будет таким:

доллар – 43,12 гривны (-1 копейка);

евро – 51,06 гривны (+41 копейка) – новый исторический максимум.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 26 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,95 гривны , а продажа – по 43,40 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,37 гривны , а продажа – по 43,38 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,90 гривны, а продажа – по 43,49 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 26 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,48 гривны , а продажа – по 51,22 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51 гривну , а продажа – по 51,25 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,71 гривны, а продажа – по 51,43 гривны.

Что будет с курсом валют дальше?

В комментарии 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе гривна показала умеренное, но последовательное укрепление относительно доллара.

И хотя до конца января еще возможны краткосрочные ослабления или усиления валютного курса, вероятно, их будут сглаживать путем ликвидности и реакции маркет-мейкеров.

Эксперт посоветовала обращать внимание на факторы, которые могут временно изменить тон рынка: поступление международной помощи, крупные экспортно-импортные платежи, а также события в геополитике и на фронте.

В то же время директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что на этой неделе показатели вернутся к относительно стабильным коридорам, а курсы вряд ли будут обновлять рекорды ежедневно.