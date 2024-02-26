Будет двигаться как маятник: что будет с курсом доллара на этой неделе

На прошлой неделе существенно оживился спрос на валюту среди импортеров, что повлияло на стоимость доллара. На этой же неделе курс будет достаточно неоднозначным и будет двигаться в обе стороны.

Что было с курсом прошлой недели

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что средний объем торгов в день по сравнению с позапрошлой неделей вырос почти до 160 миллионов долларов. Рост спроса от импортеров повлиял на объемы интервенций НБУ – они увеличились до 648,8 миллиона долларов (вдвое с прошлой недели).

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Курсовый тренд на безналичном рынке спровоцировал рост стоимости американского доллара и в наличном сегменте. Правда, попытки участников рынка сыграть на повышение оказались не очень удачными – на уровне 38,80 гривны рынок столкнулся со снижением спроса и высших уровней курс в конце концов достичь не смог. А в конце недели на фоне понижения котировок на ВРУ стоимость наличных долларов опустилась в диапазон 38,50 – 38,60 гривны.

Также на прошлой неделе выросли котировки, например, в пик соглашения на ВРУ заключались по курсу 38,64 гривны за доллар.

По информации НБУ, украинцы на безналичном рынке на прошлой неделе продали валюты больше, чем купили. А общее сальдо сделок купли и продажи с понедельника по четверг сократилось до менее 100 миллионов долларов. Две недели назад показатель аналогичных периодов превышал 200 миллионов долларов.

Курс доллара на этой неделе

Золотько ожидает, что на этой неделе курс доллара будет двигаться разнонаправленно по всем сегментам валютного рынка.

В конце месяца бизнес потребует дополнительной гривневой ликвидности для уплаты налогов и зарплат украинцам. Следовательно до середины недели следует ожидать умеренного укрепления гривны. Но ближе к пятнице у украинцев станет больше ресурсов для приобретения иностранной валюты, что может привести к обратному курсовому движению,

– сказала она.

Она спрогнозировала, что наличный курс доллара будет находиться в диапазоне 38,30 – 38,90 гривны.

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