Официальный доллар опустился в цене: какие курсы подготовил НБУ

Доллар подешевел на 10 копеек за последние сутки, а евро выросло, но несущественно. В то же время с первого дня ноября НБУ уменьшится курс доллара, а курс евро вырастет.

Официальный курс 31 октября

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,27 гривны. То есть цена валюты упала на 10 копеек против 30 октября.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Официальный курс евро зато составляет 44,63 гривны. То есть, цена выросла на 3 копейки.

По состоянию на 1 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,21 гривны,

евро – 44,84 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 31 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,17 гривны, продажа – по 41,60 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,55 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,30 гривны, продажа – 41,65 гривны.

Курс евро в ноябре

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в ноябре периоды роста будут сменяться периодами снижения стоимости валют, как и раньше. В то же время разница между курсами покупки и продажи будет мелкой.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На валютном рынке будут сохраняться относительно комфортные условия, инфляционное влияние будет приглушенным, а соотношение спроса и предложения гармоничным. Полагаясь на озвученные курсовые прогнозы на конец года, мы предполагаем постепенный курсовой рост.

Обратите внимание! Курс евро с 4 по 10 ноября будет колебаться на уровне 45 – 47 гривен за евро (на межбанке) и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).