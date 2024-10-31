Офіційний курс 31 жовтня

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,27 гривні. Тобто ціна валюти впала на 10 копійок проти 30 жовтня.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Офіційний курс євро натомість становить 44,63 гривні. Тобто, ціна виросла на 3 копійки.

Станом на 1 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,21 гривні,

євро – 44,84 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 31 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,17 гривні, продаж – по 41,60 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,55 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,30 гривні, продаж – 41,65 гривні.

Курс євро в листопаді

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що у листопаді періоди зростання змінюватимуться періодами зниження вартості валют, як і раніше. Водночас різниця між курсами купівлі та продажу буде дрібною.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На валютному ринку зберігатимуться відносно комфортні умови, інфляційний вплив буде приглушеним, а співвідношення попиту та пропозиції гармонійним. Покладаючись на озвучені курсові прогнози на кінець року, ми припускаємо поступове курсове зростання.

Зверніть увагу! Курс євро з 4 по 10 листопада коливатиметься на рівні 45 – 47 гривень за євро (на міжбанку) та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).