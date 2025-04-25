Тенденции меняются: какой курс НБУ повысил, а какой опустил

НБУ оставил курс доллара почти без изменений, в то же время курс евро падает в цене после существенного роста. За последние сутки валюта потеряла 13 копеек. С новой рабочей недели цена евро снова "просядет", а курс доллара наоборот вырастет.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,68 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 24 апреля. Официальный курс евро в свою очередь составляет 47,41 гривны. То есть цена упала на 13 копеек.

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По состоянию на 28 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,75 гривны,

евро – 47,38 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 25 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,30 гривен , продажа – по 41,95 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,52 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,65 гривны, продажа – по 41,60 гривны.

По сколько будут официальный доллар в начале мая

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что на 1 мая официальный курс будет колебаться в пределах 41,20 – 41,60 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Сравнив с начальным курсом года, который на 1 января составил 42,02 гривны за доллар, можно ожидать, что по итогам 4 месяцев года официальный курс доллара может потерять 1,5 – 1%.

В то же время на наличном рынке с 28 апреля по 4 мая курс доллара будет на уровне 41,20 – 41,60 гривны, а курс евро – на уровне 45 – 48 гривен.