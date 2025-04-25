Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,68 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 1 копійку проти 24 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 47,41 гривні. Тобто ціна впала на 13 копійок.

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Станом на 28 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,75 гривні,

євро – 47,38 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 25 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,30 гривня , продаж – по 41,95 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,52 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,65 гривні, продаж – по 41,60 гривні.

По скільки будуть офіційний долар на початку травня

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що на 1 травня офіційний курс коливатиметься в межах 41,20 – 41,60 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Порівнявши з початковим курсом року, який на 1 січня склав 42,02 гривні за долар, можна очікувати, що за підсумками 4 місяців року офіційний курс долара може втратити 1,5 – 1%.

Водночас на готівковому ринку з 28 квітня по 4 травня курс долара буде на рівні 41,20 – 41,60 гривні, а курс євро – на рівні 45 – 48 гривень.