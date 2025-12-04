Курс доллара теряет темп: как реагирует валюта на рынке перед праздниками

За последние сутки доллар обвалился на 13 копеек, а на 5 декабря снова ожидается спад, хоть не такой существенный, как сегодня. Такую тенденцию подхватило и евро, которое потеряло 4 копейки, но до сих пор остается на показателе выше 49 гривен.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,20 гривны. То есть цена американской валюты упала на 13 копеек против 3 декабря. Официальный курс евро составляет 49,22 гривны, то есть цена выросла на 4 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Можно получить незначительную пассивную прибыль: что будет с рынком депозитов с 8 по 14 декабря

По состоянию на 5 декабря курс валют будет таким:

доллар – 42,18 гривны;

евро – 49,22 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 4 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 42,02 гривны, продажа – по 42,39 гривны ,

продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,31 гривны , продажа – по 42,40 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,52 гривны, продажа – по 42,39 гривны.

Какого курса валют ждать перед Рождеством и Новым годом?