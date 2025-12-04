Курс доллара теряет темп: как реагирует валюта на рынке перед праздниками
- Курс доллара потерял 13 копеек и официально стоит 42,20 гривны, а евро стоит 49,22 гривны, что на 4 копейки больше.
- Перед Николаем НБУ установит курс доллара еще ниже – на уровне 42,18 гривны.
За последние сутки доллар обвалился на 13 копеек, а на 5 декабря снова ожидается спад, хоть не такой существенный, как сегодня. Такую тенденцию подхватило и евро, которое потеряло 4 копейки, но до сих пор остается на показателе выше 49 гривен.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,20 гривны. То есть цена американской валюты упала на 13 копеек против 3 декабря. Официальный курс евро составляет 49,22 гривны, то есть цена выросла на 4 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 5 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,18 гривны;
- евро – 49,22 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 4 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42,02 гривны, продажа – по 42,39 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,31 гривны, продажа – по 42,40 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,52 гривны, продажа – по 42,39 гривны.
Какого курса валют ждать перед Рождеством и Новым годом?
В комментарии для 24 Канала аналитик Александр Паращий спрогнозировал, что перед праздниками население часто или продает валюту, или, наоборот, покупает. Учитывая, что в конце года украинцы обычно получают поступления на свои счета, то последний вариант больше пользуется спросом. Поэтому это приводит к тому, что курс доллара растет.
При таких условиях до конца года вполне логично, что курс американской валюты может достичь новой ценовой отметки – в 43 гривны за доллар.
Похожее мнение высказывает банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, который ожидает в период праздников девальвацию гривны. Это, соответственно, приведет к росту доллара, а следовательно, курс может находиться в диапазоне от 43 гривен до 43,5 гривны.