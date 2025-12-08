Валюты обвалились после того, как выросли: опустился ли доллар ниже 42 гривен

После выходных официальный доллар потерял 13 копеек в цене, а официальное евро потеряло более 20 копеек, опустившись ниже, чем 49 гривен. Впрочем, на 9 декабря ожидается, что валюты вырастут, хоть несущественно.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,05 гривны. То есть цена американской валюты упала на 13 копеек против 5 декабря. Официальный курс евро составляет 48,99 гривны, то есть цена упала на 23 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 9 декабря курс валют будет таким:

доллар – 42,07 гривны;

евро – 49,02 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 8 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,83 гривны, продажа – по 42,35 гривны ,

продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,29 гривны , продажа – по 42,30 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,52 гривны, продажа – по 42,37 гривны.

Сколько будет стоить доллар и евро?