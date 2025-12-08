Укр Рус
8 грудня, 17:07
Валюти обвалилися після того, як зросли: чи опустився долар нижче 42 гривень

Валерія Городинська
Основні тези
  • Офіційний курс долара складає 42,05 гривень, а євро – 48,99 гривні, обидві валюти знизилися в порівнянні з 5 грудня.
  • На 9 грудня очікується курс долара на рівні 42,07 гривень, а євро – 49,02 гривень.

Після вихідних офіційний долар втратив 13 копійок в ціні, а офіційне євро втратило понад 20 копійок, опустившись нижче, ніж 49 гривень. Втім на 9 грудня очікується, що валюти зростуть, хоч несуттєво.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,05 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 13 копійок проти 5 грудня. Офіційний курс євро становить 48,99 гривні, тобто ціна впала на 23 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 9 грудня курс валют буде таким:

  • долар – 42,07 гривні;
  • євро – 49,02 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 8 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,83 гривні, продаж – по 42,35 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 42,29 гривні, продаж – по 42,30 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,52 гривні, продаж – по 42,37 гривні.

Скільки коштуватиме долар та євро? 

  • Як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус банку Тарас Лєсовий, через ситуацію в енергетиці, що впливає на економіку країни, українці можуть на цьому тлі впливати на валютний ринок, вкладаючи кошти в стійкі та стабільні валюти. 

  • Усім цим чинникам НБУ може протиставити кроки для зміцнення гривні. Відтак регулятор має чимало можливостей для втримання валютного ринку. 

  • Очікується, що цього тижня коливання не будуть різкими, а вартість валют становитиме: 42,2 – 42,6 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро (на міжбанку) та 42,3 – 42,8 гривні  за долар та 48 – 49,75 за євро (на готівковому ринку).