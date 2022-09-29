НБУ может поднять официальный курс доллара в октябре: эксперт назвал условие

В октябре может не только несколько вырасти наличный курс, но и официальный от НБУ. Все будет зависит от объема финансовой помощи ЕС.

Ситуация на наличном рынке

В общем, ситуация сейчас складывается не очень в пользу гривны, считает экономический эксперт Данило Монин. Он отметил, в комментарии 24 канала, что финансовая помощь от Запада в сентябре практически не поступала, кроме транша от США в размере 1,5 миллиарда долларов.

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Даниил Монин Экономический эксперт Бизнес активность в сентябре обычно растет, и это отражается на росте импорта. Соответственно, Национальный банк начал снова проводить интервенции на межбанковском рынке с целью сгладить колебания гривны, при этом наличный рынок пошел к отметке 42 – 43 гривны.

Выход НБУ на межбанк

На прошлой неделе НБУ уже продал за неделю 700 миллионов долларов, чтобы погасить спрос на валюту – это плохая тенденция. Согласно планам НБУ сохранить международные резервы на уровне 20 миллиардов долларов до конца года, у НБУ еще есть резерв 3 – 4 миллиарда долларов на интервенции.

Но учитывая, что если тратить по 700 миллионов еженедельно, то таких резервов хватит всего на 5 недель, что очевидно недостаточно,

– подчеркивает он.

Курс в октябре может вырасти

Эксперт считает, что в случае задержки финансовой помощи от ЕС в размере 5 миллиардов евро, НБУ может повысить официальный курс доллара. Напомним, что с начала войны регулятор пока единственный раз повышал курс. Это произошло 21 июля, когда он вырос на 25% до 36,57 гривны.

Таким образом, если финансовая помощь от ЕС будет задерживаться, велика вероятность того, что Национальный Банк примет решение о еще одной коррекции фиксированного курса в сторону 39 – 40 гривен в октябре. И тогда ожидается наличный рост до 43 – 45 гривен,

– рассказал Монин.

Вместе с тем по мнению эксперта, других ресурсов для финансирования дефицита бюджета кроме внешней помощи в виде кредитов у Минфина нет. И если будет заходить финансовая помощь вовремя, тогда можно ожидать, что поступающая валюта будет расходоваться и держать международные резервы на уровне 23 – 25 миллиардов долларов.

Так что прогноз таков: курс 42 – 43 на наличном рынке, если официальный курс останется 36,57 и курс 43 – 45, если НБУ решится на еще одно ослабление гривны,

– резюмировал он.

Какой сейчас наличный курс

29 сентября банки в среднем покупали доллар по 41,30 гривны, а продавали по 42,20. Представляем, что на этой неделе курс пошел вниз, после резкого роста до 42 гривен в банках.

в среднем покупали доллар по 41,30 гривны, а продавали по 42,20. Представляем, что на этой неделе курс пошел вниз, после резкого роста до 42 гривен в банках. Обменники – по 41,95 гривны и 42,27 гривны соответственно.

– по 41,95 гривны и 42,27 гривны соответственно. Черный рынок – по 42,05 гривны и 42,25 гривны соответственно.