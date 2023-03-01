Гривна продолжает укрепляться: курс валют сегодня

В последние несколько дней стоимость гривни на наличном рынке изменилась. Если неделю назад можно купить доллар в среднем за 40 гривен, то теперь курс составляет около 39,3 гривны за доллар. 1 марта гривна укрепилась на несколько копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина" Напомним, 1 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 38,50 гривны (-40 копеек против 28 февраля), а купить за 39,30 гривны (-20 копеек).

Наличное евро банки покупают за 40,30 гривен (-50 копеек), а продают в среднем за 41,30 гривен (-30 копеек).

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Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,95 гривны (-52 копейки), а продают – за 38,42 гривны (-91 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 40,28 гривны (-15 копеек), а продажа – 41,28 гривны (-19 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,87 гривны (-62 копейки), а продажа – 38,98 гривны (-17 копеек).

Евро покупают по 40,68 гривны (-19 копеек), а продают по 40,95 гривны (-25 копеек).

Почему гривна укрепляется

Так происходит потому, что на валютном рынке пока достаточно предложения доллара. Как рассказал 24 канала банкир Герман Марченко, его объем на 5 – 7% превышает спрос. Причин на то несколько: