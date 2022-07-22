Доллар по 40 в обменниках: какой курс валют на черном рынке и в банках 22 июля

В некоторых обменниках курс доллара все еще держится на отметке 40 гривен. Средний же курс – 38,15 грн. Какой наличный курс в банках, обменниках и черном рынке, рассказываем дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 22 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 37 гривен за доллар при покупке (+50 копеек). В то время как продают валюту в банках за 38,50 гривен за доллар (+1,2 гривны).

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Евро банки покупают за 37,40 гривны (+60 копеек), а продают в среднем за 39 гривен за евро (+1,2 гривны);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,15 гривны (+16 копеек), а продают – за 39,02 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

(+16 копеек), а продают – за (-4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,52 гривны (+28 копеек) и продажа – 39,55 гривны (-6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,25 грн (+1,55 грн), а продажа – 39,11 грн (+2,11 грн).

(+1,55 грн), а продажа – (+2,11 грн). Евро продают по 38,40 грн (+1,20 грн), а покупают за 39,47 грн (+1,97 грн).

Утром 22 июля в некоторых обменниках курс доллара по 40 гривен / Фото 24 канала

Почему курс доллара резко вырос

21 июля НБУ резко поднял официальный курс доллара на 25%, до 36,57 гривны за доллар, поскольку предыдущий в 29,25 в нынешних условиях не отвечал реалиям, пояснил регулятор. Обменники сразу отреагировали на это, поэтому кое-где вчера курс был даже выше 40 гривен.

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Что будет с курсом: прогноз экспертов

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько ожидает, что в ближайшие 2-3 дня на рынке будет сохраняться высокая турбулентность. "Курс временно может даже достичь отметки 40 гривен за доллар, а разница между курсами купли и продажи будет неестественно высокой. Это временное явление, а по росту непременно начнется коррекция", – пояснила она.

ожидает, что в ближайшие 2-3 дня на рынке будет сохраняться высокая турбулентность. "Курс временно может даже достичь отметки 40 гривен за доллар, а разница между курсами купли и продажи будет неестественно высокой. Это временное явление, а по росту непременно начнется коррекция", – пояснила она. Банков Сергей Фурса считает, что давление на курс гривны будет оставаться до конца войны. "В то же время есть надежда на то, что разблокируют украинские порты – это также будет помогать курсу национальной валюты", – пояснил он.

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