Самая высокая цена за все время: курс доллара снова побил рекорд в Украине

НБУ продолжает устанавливать рекордные показатели цены валюты: после скачка сегодня курс снова побьет рекорд 26 ноября, обновив исторический максимума до 42,40 гривны за доллар. Евро же постепенно приближается к отметке в 49 гривен за валюту.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,37 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 11 копеек против 24 ноября. Официальный курс евро составляет 48,91 гривны, то есть цена выросла на 21 копейку, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 26 ноября курс валют будет таким:

доллар – 42,40 гривны;

евро – 48,94 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 25 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 42,20 гривны , продажа – по 42,61 гривне ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,60 гривны , продажа – по 42,73 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,30 гривны, продажа – по 42,70 гривны.

Как рекордный рост официального курса повлиял на наличный курс?