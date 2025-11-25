Найвища ціна за весь час: курс долара знову побив рекорд в Україні

НБУ продовжує встановлювати рекордні показники ціни валюти: після стрибка сьогодні курс знову поб'є рекорд 26 листопада, оновивши історичний максимуму до 42,40 гривні за долар. Євро ж поступово наближається до позначки в 49 гривень за валюту.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,37 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 11 копійок проти 24 листопада. Офіційний курс євро становить 48,91 гривні, тобто ціна виросла на 21 копійку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Станом на 26 листопада курс валют буде таким: долар – 42,40 гривні; євро – 48,94 гривні.

євро – 48,94 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на ранок 25 листопада курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42,20 гривні , продаж – по 42,61 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,60 гривні , продаж – по 42,73 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 42,30 гривні, продаж – по 42,70 гривні. Як рекордне зростання офіційного курсу вплинуло на готівковий курс? Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, готівковий курс реагує на зміни курсу НБУ. Відтак валюта подекуди сягає навіть 43 гривень за долар.

Як пояснив Шевчишин, готівковий курс випереджає міжбанк десь на 50 копійок орієнтовно.

НБУ до цього був активним на ринку й стримував рух, але зараз змінюються загальні правила, а тому в перспективі ринок відчуває ризик й розуміє, що НБУ в якийсь момент зберігатиме резерви, що призведе до девальвації гривні.