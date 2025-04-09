Доллар начал расти на рынке после спада

За последние сутки американская валюта подорожала в банках, обменниках и на черном рынке. Это едва ли не впервые за последние недели, когда доллар тяготеет к росту. Европейская валюта показала еще более существенный рост, чем доллар: только в обменниках – на 39 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 9 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 40,80 гривны (+5 копеек против 8 апреля) и продажа по 41,40 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро проходит по 44,95 гривны (+25 копеек), продажа – по 45,60 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 40,99 гривны (+7 копеек), а продать по 41,07 гривны (+12 копеек).

(+7 копеек), а продать (+12 копеек). Покупка евро по 45,30 гривны (+17 копеек), а продажа по 45,61 гривны (+19 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,85 гривны (+22 копейки), а дают по 41,25 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(+22 копейки), а дают (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,25 гривны (+39 копеек), а продают по 45,65 гривны (+12 копеек).

По сколько будет доллар в Украине

По словам предпринимателя и автора "Последнего капиталиста" Валентина Красноперова на первой лекции "Капитала 24", до конца этого года курс доллара вряд ли будет на уровне 44 – 45 гривен, ведь сейчас это более пессимистический сценарий в соответствии со сложившимися обстоятельствами, передает 24 Канал.

В то же время эксперт добавляет, что еще несколько месяцев назад такой прогноз был вполне реален.

Валентин Красноперов Предприниматель и основатель инициативы "Последний капиталист" Считаю, что курс может при нынешних условиях находиться в диапазоне 42 – 43 гривны. Впрочем ситуация пока довольно неопределенная.

По словам Красноперова, в ситуации, когда гривна может укрепиться, а доллар соответственно ослабнуть, нужно найти баланс.

Дело в том, что сильная гривна является не очень хорошим вариантом для Украины сейчас, ведь внешняя помощь и украинский экспорт поступает в валюте, и в конечном итоге получается меньшая сумма в гривнах.