Как влияет ситуация в США на курс доллара в Украине

Предприниматель и автор "Последнего капиталиста" Валентин Красноперов на первой лекции "Капитала 24" рассказал, что Нацбанк Украины с начала полномасштабной войны в 2022 году поддерживает рынок постоянными интервенциями. Поэтому говорить о том, что мировой рынок очень влияет на гривну – нельзя, передает 24 Канал.

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Как пояснил Красноперов, в Украине вроде бы и есть валютный рынок, но его на самом деле и нет.

Валентин Красноперов Предприниматель и основатель инициативы "Последний капиталист" У нас то 200 миллионов, то 300 миллионов, а иногда и 800 миллионов долларов золотовалютных резервов продается на поддержку гривны. То есть гривна находится "на искусственном дыхании".

В то же время господин Валентин уверяет, что укрепление гривны не является хорошим фактором для Украины на сегодня. Все потому, что внешняя помощь и то, что зарабатывает Украина с экспорта, будет поступать по меньшему курсу, чем было ранее заложено. Поэтому, дефицит бюджета может расти.

Играть в укрепление гривны категорически нельзя, но, конечно, развивать гривну также нельзя, потому что это ударит по доверию к валюте,

– добавляет Красноперов.

Обратите внимание! Известно, что НБУ пытается, даже если девальвирует гривну, делать это постепенно.

По сколько будет доллар в конце 2025 года

Сценарий курса доллара на уровне 44 – 45 гривны до конца 2025 года сейчас является более пессимистичным. В то же время еще несколько месяцев назад он был вполне реалистичным.

Считаю, что курс может в нынешних условиях находиться в диапазоне 42 – 43 гривны. Впрочем ситуация пока довольно неопределенная,

– отмечает Красноперов.

Он добавляет, что в ситуации, когда гривна укрепляется по отношению к доллару, а доллар взамен ослабевает, надо найти баланс.