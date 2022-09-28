При каких условиях курс доллара перестанет лететь вверх: новый прогноз эксперта

В последнее время доллар растет. Этому способствует повышенный спрос на наличные деньги и непрогнозируемость хода войны. Однако эксперт считает, что есть ряд факторов, которые могут укрепить гривну.

Что влияет на курс доллара по отношению к гривне

Герман Марченко директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK), в комментарии 24 каналу, подчеркнул, что чрезмерный спрос на иностранную валюту "толкает" гривну к обесцениванию.

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Ведь едва ли не единственным адекватным способом сохранить сбережения можно, приобретя устойчивую иностранную валюту. Например, к началу сентября спрос на доллар США на 35 – 40% превышает предложение,

– рассказывает он.

Я считаю, что снижение спроса, а затем – уменьшение "градуса" ажиотажа – можно достичь при определенных условиях:

возобновление бизнес-активности в относительно безопасных регионах (прежде всего, производства), четкий экономический план восстановления страны, создание инвестиционно привлекательных условий, сбалансированный бюджет – без "пропасти" между расходами и поступлениями, торможение темпов инфляции до сознательных 1 – 1,5% ежемесячно, рост доходов граждан на 15 – 20%, сокращение безработицы не менее чем на 30%, коренной перелом в войне.

Ситуация на наличном рынке

На этой неделе курс доллара к гривне уверенно снижается после резкого роста до 42 гривен. Другой эксперт Борис Кушнирук ранее тоже подчеркивал, что фактор войны больше всего давит на гривну. Он также объяснил, почему курс доллара постоянно то резко растет, то показывает тенденцию стремительного падения.

Наличный курс доллара по отношению к гривне сейчас похож на маятник, когда он тянется, то в сторону обесценения или увеличения доллара, то потом немного поворачивается назад. Одно время стабилизируется, затем проходит месяц – полтора, после чего начинается новое поднятие курса. И так, к сожалению, будет продолжаться до тех пор, пока не завершится война,

– поделился он.

Наличный курс доллара 28 сентября

Банки в среднем покупали доллар по 41,30 гривны, а продавали по 42,20. заметим.

в среднем покупали доллар по 41,30 гривны, а продавали по 42,20. заметим. Обменники – по 41,91 гривны и 42,20 гривны соответственно.

– по 41,91 гривны и 42,20 гривны соответственно. Черный рынок – по 42,95 гривны и 42,20 гривны соответственно.

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