Курс доллара обвалился: почему в обменниках сдавать валюту сегодня невыгодно

Рада приняла в целом проект госбюджета на 2026 год. В документе не указан точный средний курс доллара, который заложили в следующем году, но по подсчетам нардепа из "Голоса" Ярослава Железняка, он составит 45,6 гривны за доллар. Напоминаем, что в прошлом году этот прогнозируемый показатель был на уровне 45 гривен за доллар.

В то же время в приложении к законопроекту госбюджета "Прогнозируемый расчет ввозной пошлины на 2026 год" прогнозируется курс доллара немного выше, а именно 45,7 гривны за доллар. Зато в Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы цифра еще другое: средний курс на уровне 44,70 гривны за доллар.