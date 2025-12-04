Курс долара обвалився: чому в обмінниках здавати валюту сьогодні невигідно
- Курс долара в обмінниках знизився на понад 20 копійок, в той час як в банках продаж валюти по 42,02 гривні.
- Курс обміну євро в обмінниках знизився на 32 копійки, а в банках продаж по 48,92 гривні.
В банках спостерігається спад вартості долара, особливо впала різко ціна при купівлі валюти. Однак ситуація з ціною в обмінниках ще інша: курс обміну валюти обвалився на понад 20 копійок. Перевищив такий спад лише курс обміну євро, яке в обмінниках опустилося на 32 копійки.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 4 грудня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,02 гривні (-8 копійок проти 3 грудня) та продаж по 42,39 гривні (-16 копійок).
- Купівля євро проходить по 48,92 гривні (-3 копійок), продаж – по 49,55 гривні (+3 копійки).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,31 гривні (-12 копійок), а продати по 42,40 гривні (без змін).
- Купівля євро по 49,21 гривні (+4 копійки), а продаж по 49,34 гривні (-6 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,52 гривні (-26 копійок), а продають по 42,39 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,45 гривні (-32 копійок), а продають по 49,52 гривні (+2 копійки).
Чи сильно зріс прогнозований показник курсу долара на 2026 рік?
Рада ухвалила в цілому проєкт держбюджету на 2026 рік. У документі не вказаний точний середній курс долара, який заклали наступного року, але за підрахунками нардепа з "Голосу" Ярослава Железняка, він становитиме 45,6 гривні за долар. Нагадуємо, що торік цей прогнозований показник був на рівні 45 гривень за долар.
Водночас в додатку до законопроєкту держбюджету "Прогнозований розрахунок ввізного мита на 2026 рік" прогнозується курс долара трішки вищий, а саме 45,7 гривні за долар. Натомість у Бюджетній декларації на 2026 – 2028 роки цифра ще інше: середній курс на рівні 44,70 гривні за долар.
Ще варто додати, що показник курсу долара є лише очікуваним максимумом. Він слугуватиме орієнтиром для розрахунків у бюджеті, але попри це реальний курс може відрізнятися.