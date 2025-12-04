Курс долара обвалився: чому в обмінниках здавати валюту сьогодні невигідно

Дивіться також Дефіцит бюджету: скільки державі не вистачить коштів у 2026 році

Рада ухвалила в цілому проєкт держбюджету на 2026 рік. У документі не вказаний точний середній курс долара, який заклали наступного року, але за підрахунками нардепа з "Голосу" Ярослава Железняка, він становитиме 45,6 гривні за долар. Нагадуємо, що торік цей прогнозований показник був на рівні 45 гривень за долар.

Водночас в додатку до законопроєкту держбюджету "Прогнозований розрахунок ввізного мита на 2026 рік" прогнозується курс долара трішки вищий, а саме 45,7 гривні за долар. Натомість у Бюджетній декларації на 2026 – 2028 роки цифра ще інше: середній курс на рівні 44,70 гривні за долар.