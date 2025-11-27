Доллар откатился от максимума, а евро не 49 гривен: когда ожидать падения курса

После того, как доллар пересек исторический максимум, НБУ резко опустил валюту в цене. Очередной спад стоимости состоится еще и в конце рабочей недели. Зато евро остается близким к 49 гривен, однако такой показатель не надолго.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,29 гривны. То есть цена американской валюты упала на 11 копеек против 26 ноября. Официальный курс евро составляет 48,94 гривны, то есть цена не изменилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Налог на Temu и искоренение "ФЛП вместо найма": чего требуют у Украины в обмен на деньги МВФ

По состоянию на 28 ноября курс валют будет таким:

доллар – 42,19 гривны;

евро – 48,87 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 27 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 42,07 гривны , продажа – по 42,55 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,50 гривны , продажа – по 42,50 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,30 гривны, продажа – по 42,60 гривны.

Пересечет ли доллар 43 гривны?