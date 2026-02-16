Начало недели с новым курсом: выгодно ли сейчас покупать доллар в обменниках
- Официальный курс доллара – 43,10 гривны, евро – 51,12 гривны.
- В банках покупка доллара стоит 42,85 гривны, продажа – 43,40 гривны; покупка евро – 50,80 гривны, продажа – 51,50 гривны.
В понедельник, 16 февраля, официальный курс доллара составляет 43,10 гривны, тогда как евро – 51,12 гривны. Цена на наличные в банках и на черном рынке в начале недели также несколько изменилась.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 16 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,85 гривны (-1 копейка), а продажа по 43,40 гривны (+3 копейки).
- Покупка евро проходит по 50,80 гривны (-12 копеек), а продажа – по 51,50 гривны (без изменений).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,20 гривны, а продать – по 43,22 гривны.
- Зато покупка евро проходит по 51,35 гривны, а продажа – по 51,50 гривны.
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,95 гривны (+95 копеек), а продают – по 43,40 гривны (+25 копеек).
- Евро покупают по 51,20 гривны (+20 копеек), а продают – по 51,70 гривны (+10 копеек).
Что будет с курсом валют на этой неделе?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что с 16 по 22 февраля курс доллара периодически может пересекать отметку в 43 гривны.
В целом ситуация на валютном рынке будет оставаться в направлении тенденций конца января – начала февраля, поэтому речь идет об относительной стабильности, в частности из-за режима "управляемой гибкости" Нацбанка.
В свою очередь курс евро будет зависеть от торгов в паре с долларом на мировых рынках. И несмотря на довольно изменчивую ситуацию, существенных изменений в соотношении этих валют не прогнозируют.