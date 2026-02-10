Цены в обменниках растут: не переплатят ли украинцы за валюту

Во вторник, 10 февраля, официальный курс доллара составляет 43,02 гривны, тогда как евро – 51,12 гривны. Однако при покупке наличных в банках и на черном рынке украинцам придется заплатить больше.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 10 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,80 гривны (+3 копейки) и продажа по 43,35 гривны (+10 копеек).

Покупка евро проходит по 50,77 гривны (+17 копеек), а продажа – по 51,57 гривны (+32 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,15 гривны (+4 копейки), а продать – по 43,25 гривны (+8 копеек).

Зато покупка евро проходит по 51,31 гривне (+22 копейки), а продажа – по 51,50 гривны (+23 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,30 гривны (-41 копейка), а продают – по 43,83 гривны (+55 копеек).

Евро покупают по 50,36 гривны (-62 копейки), а продают – по 52,56 гривны (+116 копеек).

Будет ли укрепление гривны в феврале?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что при условии улучшения баланса рынок может перейти к умеренному укреплению гривны.

Однако давление на национальную валюту все же будет сохраняться, в частности из-за высокого уровня импорта электроэнергии, оборудования, энергоносителей, топлива после российских ударов и нехватки собственного производства; а также усиление миграции на фоне энергокризиса.

Существенное влияние на ситуацию оказывает и соотношение евро и доллара на мировом рынке. В январе евро впервые с июня 2021 года превысил уровень 1,20 доллара, тогда как доллар опустился до минимума за 4 года.