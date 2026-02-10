Який курс валют у банках?

Станом на ранок 10 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,80 гривні (+3 копійки) і продаж по 43,35 гривні (+10 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,15 гривні (+4 копійки), а продати – по 43,25 гривні (+8 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,30 гривні (-41 копійка), а продають – по 43,83 гривні (+55 копійок).

Чи буде зміцнення гривні в лютому?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що за умови покращення балансу ринок може перейти до помірного зміцнення гривні.

Однак тиск на національну валюту все ж зберігатиметься, зокрема через високий рівень імпорту електроенергії, обладнання, енергоносіїв, пального після російських ударів і брак власного виробництва; а також посилення міграції на тлі енергокризи.

Суттєвий вплив на ситуацію має й співвідношення євро та долара на світовому ринку. У січні євро вперше з червня 2021 року перевищив рівень 1,20 долара, тоді як долар опустився до мінімуму за 4 роки.