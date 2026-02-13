Покупать доллары сейчас или ждать: какой наличный курс в конце недели

В пятницу, 13 февраля, официальный курс доллара составляет 42,99 гривны, тогда как евро – 51,03 гривны. Однако это не помешало иностранной валюте подорожать в банках и на черном рынке.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 13 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,85 гривны (+8 копеек), а продажа по 43,35 гривны (+5 копеек).

(+8 копеек), а продажа по (+5 копеек). Покупка евро проходит по 50,70 гривны (-15 копеек), а продажа – по 51,50 гривны (без изменений).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,16 гривны (+1 копейка), а продать – по 43,15 гривны (без изменений).

(+1 копейка), а продать – по (без изменений). Зато покупка евро проходит по 51,29 гривны (+4 копейки), а продажа – по 51,45 гривны (+5 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,45 гривны (-5 копеек), а продают – по 43,30 гривны (+5 копеек).

(-5 копеек), а продают – по (+5 копеек). Евро покупают по 51 гривны (+35 копеек), а продают – по 51,70 гривны (+15 копеек).

Что будет с курсом валют дальше?

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в начале 2026 года Нацбанк продемонстрировал способность контролировать ситуацию, "сбив" избыточный спрос на валюту.

Теперь же рост предложения будут обеспечивать прежде всего аграрии, а также сезон бюджетных платежей, тогда как снижение спроса – импортеры энергоносителей, хотя их действия зависят от состояния энергосистемы и продолжительности отключений света.

Вероятно, что сложная энергетическая зима медленно отступать, а значит уменьшится риск вынужденного роста цен из-за экономических потерь бизнеса от ракетных и дроновых обстрелов.