Покупать доллары сейчас или ждать: какой наличный курс в конце недели
- Официальный курс доллара – 42,99 гривны, евро – 51,03 гривны.
- В банках покупка доллара стоит 42,85 гривны, продажа – 43,35 гривны; покупка евро – 50,70 гривны, продажа – 51,50 гривны.
В пятницу, 13 февраля, официальный курс доллара составляет 42,99 гривны, тогда как евро – 51,03 гривны. Однако это не помешало иностранной валюте подорожать в банках и на черном рынке.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 13 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,85 гривны (+8 копеек), а продажа по 43,35 гривны (+5 копеек).
- Покупка евро проходит по 50,70 гривны (-15 копеек), а продажа – по 51,50 гривны (без изменений).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,16 гривны (+1 копейка), а продать – по 43,15 гривны (без изменений).
- Зато покупка евро проходит по 51,29 гривны (+4 копейки), а продажа – по 51,45 гривны (+5 копеек).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,45 гривны (-5 копеек), а продают – по 43,30 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 51 гривны (+35 копеек), а продают – по 51,70 гривны (+15 копеек).
Что будет с курсом валют дальше?
В эксклюзивном комментарии для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в начале 2026 года Нацбанк продемонстрировал способность контролировать ситуацию, "сбив" избыточный спрос на валюту.
Теперь же рост предложения будут обеспечивать прежде всего аграрии, а также сезон бюджетных платежей, тогда как снижение спроса – импортеры энергоносителей, хотя их действия зависят от состояния энергосистемы и продолжительности отключений света.
Вероятно, что сложная энергетическая зима медленно отступать, а значит уменьшится риск вынужденного роста цен из-за экономических потерь бизнеса от ракетных и дроновых обстрелов.