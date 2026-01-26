Доллар дешевеет, евро – растет: сколько стоит наличка в обменниках

В понедельник, 26 января, официальный курс доллара составляет 43,13 гривны, а евро – 50,65 гривны. После выходных Нацбанк снизил цену на американскую валюту, а на европейскую – поднял. Соответственно изменилась и стоимость наличных в обменниках.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 26 января, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,95 гривны (-2 копейки) и продажа по 43,40 гривны (+1 копейка).

(-2 копейки) и продажа по (+1 копейка). Покупка евро проходит по 50,48 гривны (+8 копеек), а продажа – по 51,22 гривны (+22 копейки).

Смотрите также Можно ли продать доллары 2006 года: правила обмена в Украине

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,37 гривны (-1 копейка), а продать – по 43,38 гривны (-2 копейки).

(-1 копейка), а продать – по (-2 копейки). Зато покупка евро проходит по 51 гривне (+8 копеек), а продажа – по 51,25 гривны (+10 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,90 гривны (без изменений), а продают – по 43,49 гривны (+4 копейки).

(без изменений), а продают – по (+4 копейки). Евро покупают по 50,71 гривны (+11 копеек), а продают – по 51,43 гривны (+10 копеек).

Что будет с курсом на этой неделе?

Эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что курсовой "взлет" в начале года в целом соответствует рыночным ожиданиям. После показатели могут вернуться к относительно стабильным коридорам.

В период с 26 января по 1 февраля коридоры валютных колебаний, по прогнозу эксперта, составят:

на межбанке 42,75 – 43,25 гривны за доллар и 49 – 50,5 гривны за евро;

на наличном рынке 42,5 – 43,5 гривны за доллар и 49 – 50,5 гривны за евро.

Сейчас единственный фактор, что может "спутать карты" – война, а также последствия обстрелов критической инфраструктуры. Например, в случае новых атак рост "нервозности" на наличном рынке проявится в расширении разницы между курсами покупки и продажи.