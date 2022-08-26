Доллар завис на психологической отметке: где курс самый выгодный

Курс доллара держится на психологической отметке 40 гривен уже второй день. При этом за сутки валюта несколько подешевела на черном рынке и в обменниках.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 26 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен за доллар при покупке (без изменений против 25 августа). В то время как продают валюту в банках за 40,90 гривны за доллар (без изменений).

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Евро банки покупают за 40 гривен (без изменений), а продают в среднем за 40,90 гривны за евро (без изменений);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,52 гривны (-23 копейки), а продают – за 40,80 гривны (-15 копеек), по данным finance.ua.

(-23 копейки), а продают – за (-15 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,38 гривны (-27 копеек) и продажа – 40,71 гривны (-22 копейки)

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,63 гривны (-17 копеек), а продажа – 40,80 гривны (-10 копеек).

(-17 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро продают по 40,43 гривны (-22 копейки), а покупают за 40,73 гривны (-17 копеек).

Каким будет курс валют

Эксперт Анна Золотько в комментарии 24 канала подчеркнула, что уровень в 41 доллар – серьезный психологический барьер, линия сопротивления, которую несмотря на неоднократные попытки продавцам валюты преодолеть пока не удается.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Если многочисленные апокалиптические прогнозы в конечном итоге не оправдаются, вполне вероятно, что курс гривны сможет удержаться в пределах коридора 40 – 41 гривну за доллар. Однако, если рынок успеет пересечь отметку 41 гривна за доллар, курс получит новый толчок для роста и в таком случае до конца недели на наличном рынке доллар будет торговаться в диапазоне 40,5 – 41,5 гривны за доллар. И пока второй сценарий выглядит более вероятным.

По мнению частного инвестора Василия Матия, курс валют этой осенью будет зависеть от двух ключевых факторов:

продолжительности боевых действий,

политики Нацбанка

Василий Матвей Частный инвестор Потому что в зависимости от того, какой объем золотовалютных резервов НБУ готов показать для поддержки курса, это и напрямую повлияет на конечное значение курса. Объем же золотовалютных резервов зависит от объема западной поддержки, которую мы получаем от наших партнеров.

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