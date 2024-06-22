1 000 долларов этим летом: сколько будет стоить валюта
22 июня 2024, 15:28Читати новину українською
В течение последнего месяца курс доллара на рынке Украины существенно вырос и пересек отметку в 40 гривен. Соответственно 1 000 долларов теперь стоит солидные деньги.
Сколько будет стоить 1 000 долларов
- По официальному курсу
По состоянию на 21 июня, по данным НБУ, официальный курс доллара составляет 40,51 гривны. Соответственно 1 000 долларов будут стоить для украинцев 40 510 гривен.
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- По наличному курсу
Также 21 июня наличный доллар колебался в пределах 40,60 – 41 гривны. Традиционно, самым дорогим он оказался в обменниках.
Курс доллара на следующей неделе
Тарас Лесовой дал следующий прогноз относительно курса доллара на следующей неделе для 24 Канала.
- Коридоры валютных колебаний: межбанк – 40 – 41 гривны за доллар, наличный рынок – 40 – 41,2 гривны за доллар.
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.