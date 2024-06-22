Скільки коштуватиме 1 000 доларів

За офіційним курсом

Станом на 21 червня, за даними НБУ, офіційний курс долара становить 40,51 гривні. Відповідно 1 000 доларів коштуватимуть для українців 40 510 гривень.

Читайте також Зараз чи наприкінці літа: коли купувати долар вигідніше

За готівковим курсом

Також 21 червня готівковий долар коливався у межах 40,60 – 41 гривні. Традиційно, найдорожчим він виявився у обмінниках.

Курс долара на наступному тижні

Тарас Лєсовий дав наступний прогноз щодо курсу долара на наступному тижні для 24 Каналу.