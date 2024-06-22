Скільки коштуватиме 1 000 доларів
- За офіційним курсом
Станом на 21 червня, за даними НБУ, офіційний курс долара становить 40,51 гривні. Відповідно 1 000 доларів коштуватимуть для українців 40 510 гривень.
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- За готівковим курсом
Також 21 червня готівковий долар коливався у межах 40,60 – 41 гривні. Традиційно, найдорожчим він виявився у обмінниках.
Курс долара на наступному тижні
Тарас Лєсовий дав наступний прогноз щодо курсу долара на наступному тижні для 24 Каналу.
- Коридори валютних коливань: міжбанк — 40 – 41 гривні за долар, готівковий ринок — 40 – 41,2 гривні за долар.
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за долар, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар.
- Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.