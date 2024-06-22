Сколько будет стоить 1 000 долларов

По официальному курсу

По состоянию на 21 июня, по данным НБУ, официальный курс доллара составляет 40,51 гривны. Соответственно 1 000 долларов будут стоить для украинцев 40 510 гривен.

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По наличному курсу

Также 21 июня наличный доллар колебался в пределах 40,60 – 41 гривны. Традиционно, самым дорогим он оказался в обменниках.

Курс доллара на следующей неделе

Тарас Лесовой дал следующий прогноз относительно курса доллара на следующей неделе для 24 Канала.