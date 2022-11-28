Курс доллара изменится: когда лучше купить валюту

На прошлой неделе на наличном валютном рынке наблюдался умеренный тренд по укреплению гривны. Больше доллар упал в цене на выходных 26 – 27 ноября.

27 ноября курс опустился до 40 гривен за доллар, а на следующий день поднялся на 35 копеек. С чем связано колебание и чего ждать от валюты на этой неделе, узнал 24 канал .

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Удешевление валюты в конце месяца

По словам директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, на укрепление гривны влияет снижение спроса на валюту. Оно обычно происходит в конце месяца, когда у людей заканчиваются сбережения. В этот период обычно увеличивается предложение. Однако в случае укрепления гривни в минувшие выходные нельзя не считаться с последствиями блекаута, который произошел после массированных атак 25 ноября.

Анна Золотько Директор департамента казначейственных операций Юнекс Банка Я не исключаю, что определенную роль сыграл и почти двухсуточный блекаут, из-за которого в стране временно, но довольно ощутимо снизилась экономическая активность. В конце концов это повлекло за собой падение спроса почти во всех сегментах потребительского рынка, в том числе и валютном.

Какова будет ситуация на этой неделе

В ближайшие несколько дней с высокой вероятностью на валютном рынке будет сохраняться спокойная ситуация, при этом курс продаж будет находиться вблизи нынешних уровней: 40,0 – 40,4 гривны. Но во второй половине недели следует ожидать постепенного роста спроса на иностранную валюту.

Анна Золотько Директор департамента казначейственных операций Юнекс Банка Дополнительная гривневая ликвидность, которая попадет на рынок из-за массовых выплат зарплат украинцам, даст возможность для очередной волны "игры на повышение". Так что в конце недели вероятный рост курса доллара. В конце концов, на мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты на наличном рынке будет находиться в коридоре 40,0 – 40,9 гривны.

Валютные интервенции Нацбанка

На минувшей неделе Национальный банк несколько увеличил интервенции на безналичном валютном рынке. Так регулятор продал 409 миллионов долларов из резервов для покрытия дефицита предложения иностранной валюты, а приобрел 7 миллионов долларов. Это более чем вдвое больше предыдущего показателя, хотя значительно меньше цифр, наблюдавшихся в середине лета.

Позитивные новости для гривны:

Глава Европейской комиссии подтвердила поступление в ближайшее время транша в размере 2,5 миллиарда евро и регулярную помощь Украине в течение 2023 года в общей сложности на 18 миллиардов евро.

Оптимистичная новость для гривни — и заявление главы НБУ о том, что бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионного финансирования. Об этом он отметил во время встречи с послом США, говоря о перспективах сотрудничества с МВФ.

Достаточную стабильность предложения на наличном валютном рынке обеспечивает также налаживание экспорта, в частности, благодаря продлению "зернового соглашения"

Курс валют сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 28 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,80 гривен (-20 копеек против 25 ноября), а продать за 40,35 гривны (-15 копеек). Наличное евро банки покупают за 40,42 гривны (-8 копеек), а продают в среднем за 41,20 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,90 грн (+1 копейка), а продают – за 40,30 грн (-5 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 40,56 гривны (+5 копеек), а продажа – 41,18 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,10 грн (без изменений), а продажа – 40,25 грн (-10 копеек). Евро покупают по 40,87 гривны (+2 копейки), а продают за 41,12 гривны (-3 копейки).