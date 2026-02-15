Снизится ли "градус напряжения": банкир рассказал, каким будет курс доллара в середине февраля

В середине месяца ситуация на валютном рынке в целом будет оставаться в русле тенденций конца января – начала февраля. Курс доллара время от времени может пересекать отметку в 43 гривны.

Какой будет ситуация с 16 по 22 февраля?

Это будет свидетельствовать об относительной стабильности и меньшие колебания американской валюты как на межбанке, так и на наличном рынке. Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Прежде всего в период уплаты налогов на рынке обычно появляется больше валюты. Уже со второй половины января агрохолдинги действовали достаточно активно, что и поддерживало рост предложения.

Еще один фактор относительной стабильности доллара – режим "управляемой гибкости", помогающий держать баланс между спросом и предложением.

Нацбанк как главный игрок рынка может немного уменьшить свое присутствие. Ожидается, что объем валютных интервенций существенно сократится и не будет превышать 500 миллионов долларов в неделю.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА То есть чрезмерное давление на курсовые показатели вряд ли возможно. Так что, волноваться за курс доллара не стоит.

Будет ли девальвация доллара?

В свою очередь курс евро, по-прежнему, будет зависеть от того, как он торгуется в паре с долларом на мировых рынках. Ситуация довольно изменчива – уже несколько недель в мире наблюдают снижение стоимости американской валюты из-за:

спора Дональда Трампа с Федеральной резервной системой;

очередных американских таможенных "кульбитов";

обострения экономических и политических взаимоотношений между США и ЕС;

потенциальных военных угроз на Ближнем Востоке;

поведение мощных инвесторов.

И хотя евро заметно укрепил свои позиции, существенных изменений в соотношении этих валют не прогнозируют. Ожидается, что оно будет оставаться в пределах 1,18 – 1,2.

К тому же банкир заметил, что ослабление доллара еще не означает тотальную девальвацию. Он остается мировой валютой, в которой держится около 60% капитала.

Интересно! Сейчас из-за постоянной неопределенности и опасения за свои активы крупные инвесторы диверсифицируют риски, в частности переводят часть капитала в драгоценные металлы и другие валюты, например евро. Мировой рынок "штормит", однако прямых угроз для разрушения валютного рынка нет.

Вопреки достаточно тяжелым зимним обстоятельствам, связанными с энерготеррором и состоянием экономики, ситуация на валютном рынке будет оставаться в меру прогнозируемой. И самое главное – ожидается постепенное снижение градуса напряжения,

– резюмировал эксперт.

Характеристики рынка с 16 по 22 февраля:

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 42,75 – 43,25 гривны за доллар и 50 – 52 гривен за евро; на наличном рынке 42,5 – 43,5 гривны за доллар и 50 – 52 гривен за евро.

Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны, в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны, в обменных пунктах до 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.

Разница курсов покупки : в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

Разница курсов продажи : в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Напомним, Нацбанк уже установил курс валют на понедельник, 16 февраля. Доллар будет стоить 43,10 гривны, тогда как евро – 50,12 гривны.