Будет ли доллар по 42 гривны в середине июля

В течение прошлой недели ситуация на наличном рынке стабилизировалась. На это указывает не слишком гибкая реакция на курсовые изменения на межбанке.

Что происходило на валютном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что прошлая неделя началась, как и ожидалось, с довольно динамичного роста курса доллара. Это произошло на фоне повышенного спроса на валюту, в том числе и со стороны населения.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этом фоне во вторник котировки на межбанке достигали отметки 40,80 гривен за доллар, а в первой половине среды курсовые максимумы достигали уровня 40,89 гривен за доллар. В наличном сегменте участники рынка предпринимали попытки поднять стоимость американского доллара выше уровня 41 гривен за доллар. Но они не принесли результата.

Золотько отмечает, что уже начиная со второй половины среды котировки на межбанке начали динамично снижаться. Этому способствовало как исчерпание эффекта начала месяца, так и приближение Дня Независимости США.

Стоит отметить, что четверг долларовые платежи из-за выходного в Штатах не ходили. Поэтому банки и бизнес активнее продавали валюту накануне, чтобы с большей выгодой разместить свободные средства в гривне.

Тренд на укрепление гривны сохранялся и в четверг – к концу дня котировки на межбанке опустились ниже отметки 40,50 гривен за доллар, то есть фактически вернулись на уровни начала недели. В последний торговый день прошлой недели котировки стабилизировались в коридоре 40,50 – 40,60 гривен за доллар,

– уточняет Золотько.

Что будет с кусом доллара

После значительного падения котировок на межбанке, курс продажи доллара в наличном сегменте отошел от психологической отметки 41 гривен за доллар. Однако несущественно: большую часть недели он находился в диапазоне 40,90 – 41 гривен за доллар.

На этой неделе я ожидаю относительно спокойную ситуацию на валютном рынке. В безналичном сегменте котировки будут колебаться в диапазоне 40,40 – 40 40,90 гривен за доллар. На наличном рынке курс будет пытаться держаться отметки 41 гривен за доллар,

– прогнозирует банкир.

Как отмечает Золотько, на наличном рынке не ожидаются существенные курсовые колебания. Банкир уточняет, что в течение недели стоимость доллара будет находиться в диапазоне 40,70 – 41,20 гривны за доллар.