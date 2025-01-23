В НБУ рассказали, целесообразно ли было вводить режим управляемой гибкости

В октябре 2023 года Национальный банк Украины перешел от фиксированного курса к режиму управляемой гибкости. В течение 2024 года выросли объемы валютных интервенций, что поставило под сомнение целесообразность такого перехода.

Переход к режиму управляемой гибкости

В НБУ отмечают, что это решение было сознательным и взвешенным, поскольку было важно избежать накопления экономических дисбалансов. О в ответ на вопрос журналистов 24 Канала заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

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Юрий Гелетий Заместитель председателя НБУ Для нас чрезвычайно важно, чтобы валютный курс выполнял роль поглотителя шоков, а не их генератора. Как уже отмечалось, после перехода к гибкому курсу мы увидели ряд положительных результатов. Прежде всего, это улучшение глубины функционирования рынка, то есть ситуация, когда операции на валютном рынке происходят между банками без участия Национального банка.

Также он добавил, что количество таких операций между банками существенно возросло:

в сентябре-октябре 2023 года объем таких операций составлял 30 миллионов долларов;

по состоянию на декабрь объем достиг около 110 миллионов долларов;

Интересно! Пиковые показатели зафиксировали в июне 2023 – тогда объем составил 118 млн долларов США.

Также значительно сократился разрыв между наличным и официальным курсом:

в 2022 году он превышал 20%;

в первом полугодии 2023 года составлял более 10%;

непосредственно перед введением управляемой гибкости снизился до уровня более 5%.

Целесообразно ли было переходить в гибкий режим

Председатель НБУ Андрей Пышный добавил, что на валютный рынок должна была вернуться рыночная конъюнктура, то есть баланс между спросом и предложением. Именно с этой целью Национальный банк отказался от фиксированного курса и ввел режим управляемой гибкости.

Андрей Пышный Председатель НБУ Несмотря на то, что сохраняется значительный дефицит структурный частного сектора, который мы соответствующим образом компенсируем, Наше присутствие обеспечивает устойчивость валютного рынка, соответствующим образом срезая чрезмерные колебания. Но, как мы видим, движение курса происходит в две стороны.

Рост объемов валютных интервенций

В Нацбанке отмечают, что валютные интервенции напрямую зависят от объемов международной помощи и бюджетных расходов. В прошлом году Украина получила значительную международную помощь, а бюджетные расходы выросли на 15% против 2023 года.

Увеличение интервенций, важно отметить, оно никоим образом не служит маркером неэффективности курсового режима. Что бы происходило, если бы мы остались в режиме фиксированного курса, как некоторые эксперты отмечают, что наше решение по переходу к управляемой гибкости было неправильным? Мы бы продолжали сталкиваться с ситуацией, которую мы наблюдали в 2022 году. Это, соответственно, обусловливало бы увеличение интервенций Национального банка и, как следствием, уменьшение резервов,

– объясняет Гелетий.

Что касается резервов регулятора, то они находятся на высоком уровне, все необходимые показатели выполняются, уверяют в НБУ.