Амплитуда будет расти: в НБУ объяснили, что будет влиять на курс доллара в ближайшее время

В НБУ сообщили, что на рынке валют, вероятно, будут более существенные колебания курса доллара. Все будет зависеть от ситуации с экономикой и состояния международных резервов.

Что будет влиять на курс доллара

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал, что Нацбанк не дает курсовых прогнозов, но и дальше будет демонстрировать преданность своей Стратегии и задекларированным целям и принципам.

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Сергей Николайчук Заместитель главы НБУ В фокусе внимания будет оставаться курсовая устойчивость, которая должна согласовываться с сохранением под контролем инфляционных ожиданий и приведением инфляции к 5% цели НБУ в среднесрочной перспективе.

Также он добавил, что переход к "управляемой гибкости" курса прошел нормально и на рынке не наблюдалось значительных девальваций или потерь объемов резервов. Вместе с этим НБУ постепенно увеличит амплитуду курсовых колебаний и роль обменного курса, который должен стать средством адаптации экономики к разным потрясениям.

На практике это означает, что объем интервенций для удовлетворения структурного дефицита будет определяться с учетом устойчивости макроэкономического развития, инфляционных процессов, состояния платежного баланса и динамики международных резервов,

– объяснил Николайчук.

По его мнению, курс будет в основном реагировать на изменение условий функционирования экономики, чтобы помочь адаптироваться ей к изменениям. Это должно усилить нашу финансовую и экономическую устойчивость.

Что будет с курсом доллара в декабре

Анна Золотько рассказала, что в декабре стоит ждать постепенное приближение наличного и безналичного курсов. Это вероятно при условии, что котировки на межбанке будут ограниченно колебаться в текущем диапазоне.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, в течение следующих семи дней стоимость американского доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 37,1 – 37,5 гривен за доллар.

По ее мнению, стоимость долларов на наличном рынке может приблизиться к психологической отметке в 37 гривен за доллар еще до конца этого месяца.