Доллар в июле удивит или нет: прогноз цены валюты в ближайшее время

Цена доллара на следующей неделе будет колебаться в пределах, которые были два последних месяца. Следовательно, гривна будет сохранять прочность, что будет влиять на спрос, а на наличном рынке максимальная отметка до которой может достичь доллар – 42 гривны.

Как изменится цена доллара в июле

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что доллар будет оставаться в пределах курсов мая – июня, зато официальный курс валюты будет ниже чем отметка начального курса 2025 года.

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Напоминаем, по состоянию на 1 января 2025 года официальный курс доллара США составлял 42,02 гривны за валюту.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Кроме того, даже, если в мире будут наблюдаться признаки временной долларовой турбулентности, это почти не влияет на украинское курсообразование.

По словам Лесового, снижение инфляции повлияет положительно на рынок. Все из-за того, что крепкая гривна является предохранителем для роста спроса.

Поэтому граждане больше ориентируются не на валютный рынок, скупая доллары, а на внутренние гривневые механизмы сохранения и приумножения имеющихся состояний,

– говорит господин Тарас.

В то же время не является исключением, что могут произойти изменения в стоимости как доллара, так и евро. Например, любые торговые споры могут провоцировать сохранение инвесторами своих активов от рисков, а именно речь идет о передислокации состояния в более безопасные валюты.

Интересно! На следующей неделе ожидается, что доллар будет на уровне 41,60 – 42 гривен как на межбанке, так и на наличном рынке.