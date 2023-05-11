Курс доллара летом будет иметь два пути: какой из них ведет к удешевлению

В этом году гривна сильно окрепла по отношению к доллару. В настоящее время стоимость одного доллара не превышает 37,8 гривны. Однако есть некоторые причины, которые могут подтолкнуть доллар к росту.

Будет ли доллар по 40 летом

Недавно Елена Коробкова, глава совета Независимой ассоциации банков Украины, рассказала во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ, что этим летом, а именно с июля, на валютный рынок может негативно повлиять возвращение к довоенной системе налогообложения горючего.

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Таким образом, вырастет импорт этой продукции в Украину по так называемым "старым" ценам, что активизирует спрос на инвалюту. Соответственно, курс может колебаться в пределах 38 – 40 гривен.

В то же время в комментарий 24 Каналу Борис Кушнирук, экономический эксперт, объясняет, что спрос на валюту может, наоборот, сократиться.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Все горючее мы импортируем. Если оно вследствие налогообложения вырастет в цене, спрос на него может сократиться. Соответственно, спрос на валюту, необходимую для приобретения нефтепродукта, тоже сократится.

Каковы причины подорожания доллара

По словам эксперта, это произойдет, если Нацбанк все-таки отпустит курс согласно договоренностям с МВФ.

Я отношусь к этому крайне критично. Почему? Когда они говорят, что нужно свободное ценообразование на доллар, это нужно осуществлять в нормальных условиях. Сейчас же в Украине экспорт вдвое меньше импорта, а всю разницу закрывает НБУ. То есть рынка нет. А у нас есть один игрок, в этом случае Нацбанк, который и будет все определять,

– объясняет собеседник.

По его мнению, это не должно делаться в виде хаотического отпуска курса, ведь потом Нацбанк вручную будет "спасать ситуацию".

Борис Кушнирук отмечает, что являлся сторонником плана прогнозируемой девальвации нацвалюты. Когда это делается, например, на 1—3% ежеквартально.

Каким будет курс в начале июня

Все будет зависеть от решений Нацбанка, говорит Борис Кушнирук. Если он пойдет на плановую девальвацию, это может привести к соответствующему обесценению наличной гривны к доллару.

В таких условиях наличный курс может девальвировать на 3 – 5%. В начале может даже на больший процент, но впоследствии "откатиться" назад,

– добавляет Кушнирук.

В то же время, если это решение будет оттягиваться до июля, то в июне ситуация с курсом будет такая же, что и сейчас.

Напоминаем, что наличный доллар по состоянию на сегодняшнее утро можно было: