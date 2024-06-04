Доллар за 40: ждать ли обвала гривны: что ждать обвал гривны

Курс доллара уже преодолел отметку в 40 гривен и кое-где уже продается даже дороже. Вероятно это может свидетельствовать о серьезных курсовых изменениях на рынке.

Ждать ли обвала гривны

В начале мая курс доллара колебался на уровне 39,30 – 39,70 гривны, однако уже в июне он вырос до более 40 гривен. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что курс уже давно находился на таком уровне в обменниках, поэтому волноваться не стоит.

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Здесь главное – межбанк. А он подошел к отметке 39,84 гривны. На подходе к 40 гривен Национальный банк усиливает интервенции и начинает сбивать курс,

– сказал он.

На прошлой неделе, когда НБУ объявил об очередной валютной либерализации, курс доллара не вырос, а наоборот, опускался до 39,30 гривны.

То есть такие колебания вполне допустимы. Курс 40 уже был. Ситуация вполне контролируемая, и я не вижу никаких оснований для того, чтобы говорить об изменении тенденции,

– добавил Шевчишин.

Скоро НБУ выйдет на рынок с интервенцией и таким образом снизит курс. Эксперт прогнозирует, что наличный доллар в обменниках еще какое-то время останется на отметках, превышающих 40 гривен. Пока курс на межбанке не снизится до уровня 39,50 гривны.

Курс доллара 3 июня

В течение суток курс доллара был несколько в неспокойном состоянии. В банках он вырос на 5 – 10 копеек, а вот в обменниках упал на 9 копеек.