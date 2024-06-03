Сколько сейчас стоит 100 долларов
- По официальному курсу
По данным НБУ, официальный курс 3 июня составляет 40,53 гривны. Таким образом, 100 долларов обойдутся в 4 053 гривны.
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- По наличному курсу
По состоянию на 3 июня, покупка доллара колеблется на наличном рынке на уровне 41,10 – 41,11. Дороже всего – в обменниках, впрочем, разница достигает всего 1 копейки, по сравнению с банками и черным рынком.
Именно поэтому приобрести 100 долларов в банках, обменниках или на черном рынке получится в пределах 4 110 гривен, или 4 111 гривен.
Какая стоимость будет в июне
По прогнозам эксперта Андрея Шевчишина, которыми он поделился с 24 Каналом, курс доллара может в дальнейшем дорожать в ближайшее время.
Похожая ситуация была в конце декабря, когда мы пересекли 38 гривен и шли к 39 гривен. Сейчас аналогичным образом мы пересекли отметку 40 гривен и перешли в новый коридор.
Похожий прогноз и у банкира Тараса Лесового, но немного оптимистичнее. Он рассказал для 24 Канала, что валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными в июне.
На межбанке ожидается курс на уровне 40 – 41 гривна за доллар. Такой же и на наличном рынке – 40 – 41 гривна.
Кроме того, по словам банкира, даже если доллар превзойдет заложенный в бюджет среднегодовой курс в 40,7 гривны, то это не должно вызвать особой паники или ажиотажа.