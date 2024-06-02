Почему вырастет доллар
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу уточнил, что в течении мая доллар на межбанке вырос уже на 2%. Однако сейчас этот процесс может замедлиться.
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Еще одна интрига – вырастут ли с 1 июня тарифы на электроэнергию и на сколько, ведь в дальнейшем они могут повлиять на текущую инфляцию, что непременно впоследствии отразится на курсовых показателях. Однако, вряд ли это произойдет мгновенно.
Лесовой отмечает, что валютный рынок готов к возможным вызовам, поэтому разительных изменений курса не произойдет. Банкир определил факторы, которые больше всего повлияют на ситуацию:
- продолжение действия режима управляемой гибкости;
- экономическое развитие;
- валютные поступления через развитие экспорта;
- денежная помощь от международных партнеров;
- продолжение политики либерализации, которую продолжает НБУ.
Каким будет курс с 3 июня
Лесовой прогнозирует что курс на межбанке с 3 по 9 июня будет 40 – 41 гривна за доллар и 43 – 45 гривен за евро. На наличном рынке ситуация ожидается такая:
- доллар будет на уровне 40 – 41 гривны;
- евро – 43 – 46 гривен.
Ежедневные курсовые колебания будут оставаться такие:
- межбанк: до 0,2 – 0 0,3 гривны;
- комбанки: до 0,3 – 0,5 гривны;
- обменные пункты: до 0,5 гривны.
Разница между курсами межбанка и наличного рынка не будет более 0,7 гривны. При этом средние курсовые отклонения в течение недели не превысят 2%. А вот разница между курсами покупки и продажи ожидается следующая:
- на межбанке: до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро;
- в коммерческих банках: до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро;
- в обменных пунктах: до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.