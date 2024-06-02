Чому зросте долар

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу уточнив, що протягом травня долар на міжбанку зріс уже на 2%. Однак, зараз цей процес може сповільнитись.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ще одна інтрига – чи зростуть з 1 червня тарифи на електроенергію і на скільки, адже надалі вони можуть вплинути на поточну інфляцію, що неодмінно згодом відобразиться на курсових показниках. Однак, навряд чи це станеться миттєво.

Лєсовий зауважує, що валютний ринок готовий до можливих викликів, тому разючих змін курсу не відбудеться. Банкір визначив фактори, що найбільше вплинуть на ситуацію:

продовження дії режиму керованої гнучкості;

економічний розвиток;

валютні надходження через розвиток експорту;

грошова допомога від міжнародних партнерів;

продовження політики лібералізації, яку продовжує НБУ.

Яким буде курс з 3 червня

Лєсовий прогнозує що курс на міжбанку з 3 по 9 червня буде 40 – 41 гривня за долар та 43 – 45 гривень за євро. На готівковому ринку ситуація очікується така:

долар буде на рівні 40 – 41 гривні;

євро – 43 – 46 гривень.

Щоденні курсові коливання залишатимуться такі:

міжбанк: до 0,2 – 0,3 гривні;

комбанки: до 0,3 – 0,5 гривні;

обмінні пункти: до 0,5 гривні..

Різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку не буде більш як 0,7 гривні. При цьому середні курсові відхилення протягом тижня не перевищать 2%. А от різниця між курсами купівлі та продажу очікується така: